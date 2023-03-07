Министры обороны стран ЕС обсудят в Стокгольме военную помощь Украине

Главы Минобороны стран Евросоюза обсудят военную помощь Украине на неформальной встрече 7-8 марта в Стокгольме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление председательствующей в ЕС Швеции.

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Отмечается, что, в частности, на обсуждение будет вынесен вопрос тренировочной миссии для украинских военных.

«Командование миссии представит на заседании доклад по состоянию дел. В заседании также примет участие представитель от Украины. Министры обороны обсудят также финансирование закупок артиллерийских боеприпасов для поддержки страны», — говорится в сообщении.

Также главы Минобороны стран ЕС проведут переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который же подтвердил свое участие, и представителем ООН.