В США заявили, что не пытаются сдерживать Китай

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Белый дом не стремится к подавлению или сдерживания Китая. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, главная цель США – поддерживать мировой порядок, основанный на правилах. При этом Прайс подчеркнул, что эти правила одобрили и подписали в первые дни ООН многие страны, включая и Китай.

«Это не про сдерживание какой-либо другой страны. Мы хотим конструктивной конкуренции, что позволит двум странам сосуществовать ответственным образом», – уточнил он.