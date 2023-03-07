В США заявили, что не пытаются сдерживать Китай

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Белый дом не стремится к подавлению или сдерживания Китая. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, главная цель США – поддерживать мировой порядок, основанный на правилах. При этом Прайс подчеркнул, что эти правила одобрили и подписали в первые дни ООН многие страны, включая и Китай.
«Это не про сдерживание какой-либо другой страны. Мы хотим конструктивной конкуренции, что позволит двум странам сосуществовать ответственным образом», – уточнил он.
Напомним, что ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что в своей политике по отношению к Китаю власти США всегда руководствуются «презумпцией виновности» Пекина. По его словам, главная цель стратегии Вашингтона в отношении КНР – ограничить и сдерживать Китай.