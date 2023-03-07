Шольц пообещал продолжить созваниваться с Путиным

«Я с ним с тех пор (после последней встречи в Москве в 2022 году) провел очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды», — сказал Шольц во время дискуссии с согражданами в городе Котбус.