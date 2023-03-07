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25 минут назад

Шольц заявил, что за год часто созванивался с Путиным

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что за последний год «очень много раз» и «подолгу» созванивался с президентом России Владимиром Путиным и намерен это делать и дальше. Его слова приводит «РИА Новости».

Шольц пообещал продолжить созваниваться с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я с ним с тех пор (после последней встречи в Москве в 2022 году) провел очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды», — сказал Шольц во время дискуссии с согражданами в городе Котбус.

Шольц обратился с призывом к Путину

Также ему задали вопрос касательно инициативы политика Сары Вагенкнехт, выступающей за переговоры и прекращение поставок оружия Киеву. Ее идея получила в Германию огромную поддержку. Шольц, комментируя данный вопрос, сказал, что «должно быть что-то, что не является навязанным миром».

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