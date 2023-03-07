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15 минут назад

На Украине отрицают причастность к диверсиям на "Северных потоках"

ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Украина не причастна к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

В офисе Зеленского прокомментировали публикацию NYT о «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украина не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинской группировке", - написал он во вторник в Twitter.

Ранее во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка США пока не может сказать, кто был заказчиком диверсий на "Северных потоках", предположительно они осуществлены проукраинской группировкой. По словам источников издания, конкретных выводов нет, таким образом не исключается вероятность того, что операция могла быть проведена "неофициально посреднической силой со связями в украинском правительстве или спецслужбах".

В мире,Михаил Подоляк,Правительство Украины,
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