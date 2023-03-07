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11 минут назад

Генсек ООН прибыл на Украину

Илья Родин

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник, 7 марта, прибыл на Украину, рассказал заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Об этом пишет ТАСС.

Генсек ООН прибыл на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Гутерриш планирует в среду встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят продление зерновой сделки.

Фархан Хак пояснил, что генсек накануне прибыл в Польшу. В настоящее время он направляется в Киев, на встречу с президентом.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия скрупулезно соблюдает условия соглашений в тех случаях, когда вторая сторона также придерживается договоренностей.

В ситуации, когда партнер по сделке пытается «мухлевать», как это происходит в сфере зерновой сделки, Москва не считает возможным пролонгировать договора, уточнили в ведомстве.

В мире,Антониу Гутерриш,Фархан Хак,Владимир Зеленский,МИД России,ООН,
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