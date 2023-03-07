В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
15 минут назад

Силовики применили слезоточивый газ к протестующим у парламента Грузии

Елена Прошина

К протестующим у парламента Грузии применили слезоточивый газ и готовятся задействовать водометы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Граждане Грузии протестуют против принятия законопроекта об «иноагентах», который сегодня рассматривают в парламенте. При этом особенно ситуация накалилась, когда стало известно, что документ приняли в первом чтении. Организаторы акции оцепили здание парламента. Кроме того протестующие попытались подойти к служебному входу с флагами.

Полиция применила к ним слезоточивый газ и готовится задействовать водометы. Специальные силы МВД страны перекрыли доступ к заднему входу в парламент. Также к зданию стянут спецназ. При этом большая часть участников акции продолжает оставаться у здания. Ситуация остается напряженной, происходят стычки с силовиками.

Напомним, что грузинская оппозиция считает, что законопроект об «иноагентах» отдалит страну от Евросоюза.

В мире,Видео,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий