К протестующим у парламента Грузии применили слезоточивый газ и готовятся задействовать водометы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Граждане Грузии протестуют против принятия законопроекта об «иноагентах», который сегодня рассматривают в парламенте. При этом особенно ситуация накалилась, когда стало известно, что документ приняли в первом чтении. Организаторы акции оцепили здание парламента. Кроме того протестующие попытались подойти к служебному входу с флагами.

Полиция применила к ним слезоточивый газ и готовится задействовать водометы. Специальные силы МВД страны перекрыли доступ к заднему входу в парламент. Также к зданию стянут спецназ. При этом большая часть участников акции продолжает оставаться у здания. Ситуация остается напряженной, происходят стычки с силовиками.