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18 минут назад

СМИ: под Артемовском погиб один из лидеров "Правого сектора" Коцюбайло

Газета.Ruиещё 2

Один из лидеров "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло погиб под Артемовском (украинское название - Бахмут), который командовал подразделением "Волки Да Винчи". Об этом сообщает Telegram-канал "Страна.ua" со ссылкой на сообщения в соцсетях адвоката Маси Найем и бывшего народного депутата Бориславы Березы.

В бою под Артемовском погиб один из лидеров «Правого сектора»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Под Бахмутом погиб один из лидеров "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи", - говорится в сообщении.

По информации канала, Коцюбайло начал участвовать в боевых действиях в составе ДУК "Правый сектор" в 18-летнем возрасте в 2014 году. В 2020 году стал членом провода "Правого сектора". 1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание героя.

В январе украинские СМИ сообщали, что под Артемовском ликвидирован бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона), Валерий Пальчик.

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