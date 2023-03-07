NYT: Берлин не простит Киеву причастность к подрыву "Северных потоков"

"Любое предположение о причастности Украины (к диверсиям на "Северных потоках". - "Газета.Ru"), прямое или косвенное, может разрушить непростые отношения между Украиной и Германией, лишив [Киев] поддержки немецкой общественности, которая ранее смирилась с высокими ценами на энергоносители во имя солидарности", - говорится в материале.