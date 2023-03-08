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43 минуты назад

В США рассказали о страхе администрации Байдена

Lenta.ruиещё 3

США выступают против возвращения многополярного мира, поскольку предпочитают оставаться без конкурентов. С таким мнением выступил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для издания Foreign Policy.

В США рассказали о страхе администрации Байдена
Фото: ТАССТАСС

По мнению Уолта, США по-прежнему стремятся оставаться единственным лидером, несмотря на призывы других стран к формированию многополярного мира. Он заявил, что у администрации президента США Джо Байдена есть страх перед подобным сценарием.

«Вашингтон с этим не согласен. Он предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства», — объяснил профессор Гарварда.

Эксперт добавил, что многополярный мир обладает достоинствами, благодаря которым США смогут прекратить обеспечивать безопасность других стран: они сами смогут ее сформировать. Уолт добавил, что выступать против возвращения такого миропорядка для Вашингтона будет трудно.

Ранее в Белом доме Байдена назвали бесстрашным президентом. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер. «Нет ничего, что боится этот президент», — подчеркнула она.

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