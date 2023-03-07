СМИ назвали Артемовск медленной и мучительной смертью Украины

Бывший сотрудник Конгресса США, политолог Брэндон Вейхерт заявил в своей статье для Asia Times, что Артемовск станет для Украины началом конца и «медленной и мучительной смертью». Он подчеркнул, что украинская армия истощена, западные цепочки поставок перегружены, а запасы критически важного оружия и боеприпасов НАТО на исходе.

Эксперт считает, что одно лишь численное превосходство российских сил обеспечит им победу.

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Вейхерт добавил, что Артемовск не столь важен сам по себе, но он открывает путь к Днепру - «главной артерии для Украины».

Когда Артемовск перейдет под контроль России, слабеющие ВСУ окажутся отброшены еще дальше с востока, а западным странам придется озаботиться судьбой Днепра, подчеркнул автор.

По его мнению, вытеснение украинских войск из Артемовска позволит России устремиться к Днепру и отрезать этот регион от остальной части Украины.

«Российский контроль над Днепром также предотвратит необдуманное нападение украинцев на Крым. Медленная и мучительная смерть украинского государства не за горами. Произойдет ли это через несколько месяцев или через год, русские никуда не денутся», - подчеркнул Вейхерт.

Он добавил, что потери, которые ВСУ понесли в тщетной попытке сохранить контроль над Артемовском, привели к серьезному сокращению наступательных возможностей Украины, которые не удастся восстановить в ближайшее время.

«Увы, западная сторона проиграет на Украине. <…> Будем надеяться, что прямо сейчас в Белом доме и в Брюсселе происходят настоящие переоценки. В противном случае мы действительно столкнемся с Третьей мировой войной, в которой будет задействовано ядерное оружие», - заключил политолог.

В начале января 2023 года под контроль российских военных перешел донецкий город Соледар.

В Минобороны подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».

1 марта советник украинского президента Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска.