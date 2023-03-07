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27 минут назад

СМИ: генсек ООН встретится в Киеве с Зеленским

Елена Прошина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен 8 марта посетить Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

Анонсирован визит генсека ООН в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, утром Гутерриш проведет встречу с Зеленским в Киеве. Как уточняется, в ходе разговора стороны намерены, в частности, обсудить зерновую сделку. Также на повестке есть и другие вопросы.

Предполагается, что в США Гутерриш вернется в четверг.

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинские власти ведут переговоры по зерновой сделке без участия России. Обсуждение проходит с западными партнерами в онлайн-формате, где стороны решают вопрос продолжения поставок Украиной зерна на мировые рынки.

Напомним, зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года, срок договора истекает 18 марта. Украина пытается договориться о продлении сделки. Ранее Стефан Дюжаррик выразил надежду на соглашение будет продлено.

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