Анонсирован визит генсека ООН в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен 8 марта посетить Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, утром Гутерриш проведет встречу с Зеленским в Киеве. Как уточняется, в ходе разговора стороны намерены, в частности, обсудить зерновую сделку. Также на повестке есть и другие вопросы.

Предполагается, что в США Гутерриш вернется в четверг.

Ранее агентство Reuters сообщило, что украинские власти ведут переговоры по зерновой сделке без участия России. Обсуждение проходит с западными партнерами в онлайн-формате, где стороны решают вопрос продолжения поставок Украиной зерна на мировые рынки.