Бербок прибыла в Багдад для обсуждения вопросов в сфере энергетики

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла во вторник в столицу Ирака , город Багдад . Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

"В ходе визита Бербок встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой иракского МИД Фуадом Хусейном ", - отметил ас-Саххаф, слова которого привело информационное агентство INA .

Он добавил, что германский министр обсудит в Багдаде "вопросы укрепления двусторонних отношений между странами и использования общих возможностей в различных секторах, включая энергетику и инвестиции".