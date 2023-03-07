Бербок прибыла в Багдад для обсуждения вопросов в сфере энергетики

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла во вторник в столицу Ирака, город Багдад. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.
"В ходе визита Бербок встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой иракского МИД Фуадом Хусейном", - отметил ас-Саххаф, слова которого привело информационное агентство INA.
Он добавил, что германский министр обсудит в Багдаде "вопросы укрепления двусторонних отношений между странами и использования общих возможностей в различных секторах, включая энергетику и инвестиции".