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24 минуты назад

Бербок прибыла в Багдад для обсуждения вопросов в сфере энергетики

ТАСС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла во вторник в столицу Ирака, город Багдад. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

Бербок прибыла в Багдад для обсуждения вопросов в сфере энергетики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В ходе визита Бербок встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой иракского МИД Фуадом Хусейном", - отметил ас-Саххаф, слова которого привело информационное агентство INA.

Он добавил, что германский министр обсудит в Багдаде "вопросы укрепления двусторонних отношений между странами и использования общих возможностей в различных секторах, включая энергетику и инвестиции".

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