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4 минуты назад

«Просто гнида!»: Лукашенко высказался о Зеленском

Алиса Селезнёва

Глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского «гнидой» после задержания в Белоруссии предполагаемого украинского диверсанта. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Просто гнида!»: Лукашенко высказался о Зеленском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 марта Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии украинского террориста, работающего на СБУ, и его пособников.

Задержанного заподозрили в попытке диверсии против самолета А-50 на аэродроме Мачулищи. Лукашенко заявил, что эту диверсию СБУ начала готовить шесть - восемь месяцев назад.

По словам Лукашенко, до этого инцидента он считал, что Украине нужен мир, а Зеленский «болеет за свой народ».

«Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», - подчеркнул он.

Лукашенко объяснил, что считает Зеленского «гнидой», так как тот «бегает вокруг Беларуси, присылает людей» и просит заключить пакт о ненападении.

По словам Лукашенко, он заверял Зеленского, что Белоруссия на собирается нападать на Украину, но тот настаивал на подписании пакта «под покровительством ООН».

«И в это время… Что ж, вызов брошен», - заключил Лукашенко.

В мире,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,СБУ,ООН,
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