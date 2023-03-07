МВД Украины отказалось от вертолетов после катастрофы под Киевом

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что министерство отказалось от использования вертолетов на время боевых действий. Об этом сообщает «Укринформ».

Такое решение было принято из-за крушения принадлежавшего МВД Украины вертолета AS 332 Super Puma. 18 января вертолет упал рядом с детским садом в городе Бровары Киевской области, произошел взрыв, жертвами стали 14 человек, включая ребенка.

Среди погибших - Денис Монастырский, занимавший пост главы МВД, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Клименко рассказал, что сейчас в МВД проверяют все свои вертолеты, прежде всего Airbus и модели Airbus 225 в частности.

«Это касается всех звеньев их использования - от ремонта и обслуживания до предоставления предполетных задач и, конечно, работы и подготовки экипажей», - подчеркнул он.

По словам Клименко, именно глава МВД принимает решение об использовании того или иного вертолета или самолета.

«Поэтому пока идут боевые действия, мы будем передвигаться автотранспортом, железнодорожным транспортом. Считаю, что этого будет достаточно, чтобы избежать угрозы и сделать соответствующие выводы после этой авиакатастрофы», - заявил он.

Министр отметил, что после завершения расследования МВД примет дополнительные меры безопасности.