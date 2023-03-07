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44 минуты назад

Президент Эстонии отказался подписать закон о сносе советских памятников

Лера Букина

Закон, предполагающий удаление из общественных мест опасных и разжигающих вражду объектов, не был подписан президентом Эстонии Аларом Карисом. Он сослался на неопределенность формулировок, сообщила пресс-служба президента.

Это касается поправок к Строительному кодексу, закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе. Карис счел, что они противоречат Конституции.

По словам президента, запрещенные объекты определяются в законе выражением, «которому нельзя придать однозначного значения даже при общепринятых способах толкования».

Карис подчеркнул, что запрещенными являются, прежде всего, объекты, связанные с деятельностью Советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире.

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Закон о поправках был принят парламентом страны в середине февраля. До этого им была выделена сумма в 1,42 млн евро на удаление советских памятников из публичного пространства.

Законопроект, который не подписал президент, поступит в парламент на повторное рассмотрение.

В мире,Видео,Алар Карис,
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