Закон, предполагающий удаление из общественных мест опасных и разжигающих вражду объектов, не был подписан президентом Эстонии Аларом Карисом. Он сослался на неопределенность формулировок, сообщила пресс-служба президента.

Это касается поправок к Строительному кодексу, закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе. Карис счел, что они противоречат Конституции.

По словам президента, запрещенные объекты определяются в законе выражением, «которому нельзя придать однозначного значения даже при общепринятых способах толкования».

Карис подчеркнул, что запрещенными являются, прежде всего, объекты, связанные с деятельностью Советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире.

Закон о поправках был принят парламентом страны в середине февраля. До этого им была выделена сумма в 1,42 млн евро на удаление советских памятников из публичного пространства.