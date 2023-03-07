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Украина запросила у США кассетные бомбы

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Украинские власти запросили у США спорные кассетные бомбы - Киев планирует сбрасывать их на российские силы с беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на членов Палаты представителей Джейсона Кроу и Адама Смита.

На Мюнхенской конференции по безопасности Киев призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку кассетных бомб, но уверенности в том, что администрация Байдена пойдет на это, нет, подчеркивает агентство. Кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах, могут без разбора наносить урон на большой территории, угрожая гражданскому населению.

В Эстонии призвали вдвое снизить потолок на российский газ

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС вдвое сократить ценовой потолок на российскую нефть (сейчас он составляет 60 долларов). Как отмечает Bloomberg, Рейнсалу считает, что это снизит способности России финансировать спецоперацию на Украине.

Спустя более года после начала украинского кризиса ведущий дипломат Эстонии заявил, что лидеры ЕС должны усилить санкции против российских банков (часть из них все еще могут совершить переводы через международную систему SWIFT) и против ядерной энергетики страны. Также Таллин стремится к прецеденту по конфискации российских активов. Рейнсалу заявил, что Эстония заморозила около 20 миллионов евро у частных российских компаний.

«Крым в поле зрения США»

Авторы портала Asia Times считают, что США и НАТО меняют свою стратегию по украинскому кризису из-за успехов России. Первым сигналом к изменению стратегии стали поставки новых дальнобойных боеприпасов Киеву.

Второй сигнал - переключение замглавы Госдепа США Виктории Нуланд на заявления о Крыме. Она заверила, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Как подчеркнула Нуланд, Украина борется за контроль над всеми землями в пределах своих международных границ.

«Мы поддерживаем их, в том числе в подготовке очередного жесткого рывка по возвращению своей территории… Крым должен быть - как минимум - демилитаризован», - подчеркнула она. Президент США Джо Байден в то же время объявил о поставках Киеву передвижного мостового оборудования, с помощью которого ВСУ хотят атаковать российские силы в Крыму, подчеркивает Asia Times.

Сирия обвинила Израиль в ударе по Алеппо

В Минобороны Сирии заявили, что в ночь на 7 марта Израиль нанес авиаудар по аэропорту Алеппо. Сирийские военные подчеркнули, что удар был нанесен со стороны Средиземного моря.

После удара аэропорт Алеппо прекратил работу. О предыдущем ударе Израиля по Сирии сообщалось 19 февраля, тогда после ракетной атаки четырех истребителей F-16 на Дамаск погибли пятеро человек и 15 пострадали.

Китай поддерживает СВО через торговлю

Власти США попросили Китай не оказывать военную помощь России - на фоне сообщений о том, что Пекин рассматривает такую возможность, сообщает Yahoo News Japan. Пока Китай оказывает России поддержку с помощью расширения торговли - Пекин стал главным торговым партнером Москвы с большим отрывом от других стран.