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45 минут назад

Президент Эстонии отказался подписать закон о сносе советских памятников

Парламентская газета

Президент Эстонии Алар Карис отказался подписать принятый парламентом закон об удалении из общественных мест опасных и разжигающих вражду объектов из-за неопределенности формулировок, противоречащих Конституции, передает «Интерфакс».

Речь идет о поправках к Строительному кодексу, закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе. Карис считает, что в нынешней редакции они противоречат Конституции.

В пояснительной записке говорится, что закон разработан для запрещения и удаления из публичного пространства объектов, «нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности Эстонии». «Это правомерная цель, но запрещенные объекты определяются в законе выражением, которому нельзя придать однозначного значения даже при общепринятых способах толкования», — объяснил президент.

Он обратил внимание, что в пояснении к закону запрещенными называются объекты, связанные с деятельностью Советской власти. При этом запрет сформулирован гораздо шире. «В такой ситуации исполнителю закона приходится делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду», — отметил Карис.

«Статья 1(1) принятого закона юридически неясна и поэтому противоречит статье 13(2) Конституции», — подчеркнул эстонский лидер.

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Парламент Эстонии 15 февраля принял поправки в строительный кодекс и закон о государственном имуществе, согласно которым устанавливается порядок устранения из публичного пространства советских памятников. Рекомендации о том, какие памятники следует снести, будет давать специальная рабочая группа. Она уже нанесла на карту 322 памятника, из которых рекомендовала 244 удалить.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/in-world/prezident-estonii-otkazalsya-podpisat-zakon-o-snose-sovetskikh-pamyatnikov.html

В мире,Видео,Алар Карис,
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