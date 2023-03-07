WSJ: США оказались не готовы к соперничеству с Россией и Китаем

США сейчас не готовы к противостоянию с Россией и Китаем, поскольку в последние десятилетия фокусировались на борьбе с мятежниками и повстанцами в ближневосточных странах. Об этом пишет в понедельник газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что на сегодняшний день Соединенные Штаты производят недостаточно вооружений и боеприпасов, которые необходимы для эффективного сдерживания и, при необходимости, противостояния другим ведущим игрокам в мировой политике. Газета указывает, что хотя осознание наступления нового этапа борьбы великих держав растет, ряд обстоятельств препятствует быстрому реагированию Соединенных Штатов на новые условия. Среди этих обстоятельств - внутренние противоречия в США, различные оценки угрозы со стороны Китая, отвлечение внимания на текущие проблемы.

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За годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке сократилось производство подводных лодок, которые необходимы для противостояния с Китаем, а также ракет. Штабные учения показали, что в случае конфликта из-за Тайваня запас американских ракет большой дальности будет исчерпан примерно за неделю. США также отстали от Москвы и Пекина в разработке сверхзвуковых вооружений. Привлекательность военной службы снизилась, вооруженные силы на протяжении последних лет регулярно сталкиваются с нехваткой добровольцев.

Газета указывает, что в случае обострения международной обстановки Соединенные Штаты могут быть вынуждены вести боевые действия на два фронта - против Китая и России. Одним из театров боевых действий может стать Арктика, при том что США отстают от России по количеству ледоколов, которые потребуются для обеспечения действий флота.

По данным The Wall Street Journal, обеспечить технологическое преимущество над Китаем и Россией за счет создания новых видов вооружений США смогут только к 2030 году, в то время как конфликт с КНР из-за Тайваня, по данным американских разведслужб, может произойти ранее.