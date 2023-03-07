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7 марта

США оказались не готовы к противостоянию России и Китаю

Lenta.ruиещё 6

WSJ: США оказались не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

США оказались не готовы к новой эпохе конфликта с «великими державами» в лице России и Китая. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в последние десятилетия США фокусировались на противостоянии повстанцам и мятежникам в странах Ближнего Востока. Однако сегодня страна производит недостаточно боеприпасов и вооружений, чтобы перейти к конфликту с ведущими игроками мировой политики.

Газета указывает, что в период борьбы с ближневосточными террористическими группировками в США стали производить меньше ракет и подводных лодок. Утверждается, что в случае конфликта из-за Тайваня Вашингтон примерно за неделю исчерпает запас ракет большой дальности. Также в стране снизилась привлекательность военной службы, а в разработке сверхзвуковых вооружений она уступает России и КНР.

Создав новые виды вооружений, Вашингтон сможет обеспечить технологическое преимущество над этими двумя странами лишь к 2030 году, однако конфликт с Пекином из-за Тайваня может начаться раньше, прогнозирует WSJ. При этом журналисты отметили, что США ежегодно увеличивают расходы на военные нужды, а вооруженные силы страны превосходят ее основных противников.

Ранее сообщалось, что власти Китая наращивают военные расходы, чтобы вытеснить из своих территориальных вод Соединенные Штаты.

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