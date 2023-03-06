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15 минут назад

В Германии назвали условия для вступления Украины в ЕС

News.ru

Если Украина хочет вступить в Евросоюз, ей нужно будет выполнить все необходимые критерии. Об этом заявил в интервью газете Bild сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. В понедельник, 5 марта, он посетил Киев.

В Германии назвали условия для вступления Украины в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я всегда настаивал на начале переговоров о вступлении [Украины в ЕС]. Ясно, что Украина должна соответствовать определенным стандартам. Речь идет о Копенгагенских критериях. Каждый из них должен быть выполнен, — сказал немецкий политик.

Украина 28 февраля 2022 года подала заявку на вступление в Евросоюз. 23 июня было принято решение предоставить ей, а также Молдавии, статусы кандидатов на вступление. При этом сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС пока не определены.

Для того, чтобы стать членом организации, государство должно соблюсти Копенгагенские критерии членства в ЕС, которые были приняты в 1993 году. Они требуют от претендента на вступление соблюдения демократических принципов, принципов правового государства, принципов свободы и уважения прав человека.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад сможет предоставить Украине гарантии безопасности только после окончания конфликта на территории страны. По его мнению, на данный момент время для подобных договоренностей не пришло.

В свою очередь депутат Европарламента (ЕП) от Хорватии Иван Синчич заявил, что Киев не сможет провести необходимые реформы в стране за несколько лет для того, чтобы стать частью Евросоюза (ЕС). Он добавил, что даже Болгария и Хорватия «не прошли должным образом весь путь реформ». По словам парламентария, Украине понадобятся десятилетия, чтобы провести нужные реформы.

В мире,Олаф Шольц,Европарламент,ЕС,
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