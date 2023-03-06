Антигуа и Барбуда выставят на аукцион яхту российского бизнесмена

"В течение 10 дней в газетах и других СМИ будет опубликовано уведомление о продаже судна Alfa Nero в рамках закона о принудительной продаже. Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды продаст его тому, кто предложит самую высокую цену", - сказано в документе.