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1 час назад

Антигуа и Барбуда собирается выставить на аукцион якобы принадлежащую Гурьеву яхту

ТАСС

Власти Антигуа и Барбуды планируют в течение 10 дней выставить на аукцион яхту Alfa Nero, которая, предположительно, принадлежит российскому предпринимателю Андрею Гурьеву. Об этом в понедельник сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на заявление офиса премьер-министра карибского государства Гастона Брауна.

Антигуа и Барбуда выставят на аукцион яхту российского бизнесмена
Фото: WikipediaWikipedia

"В течение 10 дней в газетах и других СМИ будет опубликовано уведомление о продаже судна Alfa Nero в рамках закона о принудительной продаже. Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды продаст его тому, кто предложит самую высокую цену", - сказано в документе.

В свою очередь министр информации, радиовещания, телекоммуникаций и информационных технологий Антигуа и Барбуды Мелфорд Николас заявил, что яхта стоит заброшенной в порту Фалмута с февраля 2022 года. По версии Минфина США, Alfa Nero была приобретена Гурьевым, внесенным в санкционные списки американских и британских властей, в 2014 году за $120 млн.

В мире,Андрей Гурьев,Казначейство США,
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