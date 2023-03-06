Байден перенес операцию, целью которой было установить, есть ли у него мозг

Президент США Джо Байден рассказал, что перенес операцию, в ходе которой медики дважды вскрывали его черепную коробку, чтобы установить если у него мозг. Об этом американский лидер заявил в ходе законодательной конференции Международной ассоциации пожарных в Вашингтоне, где затронул тему своего здоровья.

«Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», — рассказал Байден, слова которого приведены на официальном сайте Белого дома.

Байден отметил, что речь шла о срочной операции из-за аневризмы. По его словам, из-за плохих погодных условий он не мог попасть в больницу и в медучреждение его доставили представители пожарной службы. Байден отметил, что в итоге медики провели девятичасовую операцию, которая спасла его жизнь.