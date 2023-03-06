Оппозиция выбрала единого кандидата на выборах президента Турции

В Турции оппозиционный «Народный альянс» назвал имя единого кандидата, который примет участие в запланированных на 14 мая 2023 года выборах. Им стал лидер НРП Кемаль Кылычдароглу, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что заседание альянса проходило в штаб-квартире партии «Счастье». Принятое делегатами решение обнародовал ее руководитель Темель Карамоллаоглу.

По данным агентства, большинство партий поддержало кандидатуру Кемаля. Исключение составили представители «Хорошей партии», которые выступали за то, чтобы обсудить кандидатуры градоначальников Стамбула и Анкары Экрема Имамоглы и Мансура Яваша.

Уточняется, что разногласия удалось преодолеть в результате длительных переговоров с мэрами городов и Кылычдароглу. В результате, оппозиция нашла компромиссный вариант: в случае победы оппозиционного кандидата Имамоглу и Яваш получат должности вице-президентов.

Кроме того, представители оппозиции сообщили. что в случае победы упразднят президентские политсоветы и примут меры для укрепления парламентаризма.

Кемаль Кылычдароглу занимал должности руководителей среднего звена в Генеральном управлении по доходам, Министерстве соцзащиты. На пенсию вышел в 1999 году с должности гендиректора Фонда социального страхования.