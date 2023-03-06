В ФРГ объяснили пребывание немецкого джета в Москве

Самолет Bombardier Challenger 604 чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet, прилетевший 4 марта в Москву из Германии и сразу вылетевший обратно, является санитарным бортом. Об этом «РБК» сообщил представитель немецкого перевозчика Георг Грубер.
«Мы можем подтвердить, во избежание дальнейших спекуляций, что рейс выполнял полет из аэропорта Франкфурта во Внуково в рамках миссии санитарной авиации», — сказал он.
Грубер отметил, что авиакомпания не может раскрыть сведения о пассажирах на борту из-за «законов о защите данных и права пациентов в целом». При этом, по его словам, на борту судна не находилось «ни одного лица, упомянутого в СМИ».
Напомним, что 4 марта во Внуково в 16:08 приземлился Bombardier Challenger 604. Он простоял в аэропорту более двух часов и в 18:29 вылетел в Нюрнберг. В Россию самолет попал, пролетев над Балтийским морем и воздушным пространством Латвии. В интернете сообщали, что на борту мог быть виолончелист и президент Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин или вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев.