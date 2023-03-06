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37 минут назад

В Германии объяснили двухчасовое пребывание в Москве джета из ФРГ

Елена Прошина

Самолет Bombardier Challenger 604 чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet, прилетевший 4 марта в Москву из Германии и сразу вылетевший обратно, является санитарным бортом. Об этом «РБК» сообщил представитель немецкого перевозчика Георг Грубер.

В ФРГ объяснили пребывание немецкого джета в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем подтвердить, во избежание дальнейших спекуляций, что рейс выполнял полет из аэропорта Франкфурта во Внуково в рамках миссии санитарной авиации», — сказал он.

Грубер отметил, что авиакомпания не может раскрыть сведения о пассажирах на борту из-за «законов о защите данных и права пациентов в целом». При этом, по его словам, на борту судна не находилось «ни одного лица, упомянутого в СМИ».

Напомним, что 4 марта во Внуково в 16:08 приземлился Bombardier Challenger 604. Он простоял в аэропорту более двух часов и в 18:29 вылетел в Нюрнберг. В Россию самолет попал, пролетев над Балтийским морем и воздушным пространством Латвии. В интернете сообщали, что на борту мог быть виолончелист и президент Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин или вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

В мире,Георг Грубер,Сергей Ролдугин,Николай Расторгуев,Международный аэропорт Внуково,
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