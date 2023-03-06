В ФРГ объяснили пребывание немецкого джета в Москве

Самолет Bombardier Challenger 604 чартерной авиакомпании FAI rent-a-jet, прилетевший 4 марта в Москву из Германии и сразу вылетевший обратно, является санитарным бортом. Об этом «РБК» сообщил представитель немецкого перевозчика Георг Грубер.

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«Мы можем подтвердить, во избежание дальнейших спекуляций, что рейс выполнял полет из аэропорта Франкфурта во Внуково в рамках миссии санитарной авиации», — сказал он.

Грубер отметил, что авиакомпания не может раскрыть сведения о пассажирах на борту из-за «законов о защите данных и права пациентов в целом». При этом, по его словам, на борту судна не находилось «ни одного лица, упомянутого в СМИ».