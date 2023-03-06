Экс-глава СБУ оказался под следствием

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием в связи с провалом работы спецслужбы в период, предшествовавший российской специальной военной операции, и на ее начальном этапе. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Новое время", ссылаясь на высокопоставленного представителя офиса президента Украины .

"В офисе президента были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям полный провал", - цитирует издание слова источника.

17 июля прошлого года Зеленский заявил, что отстранил Баканова от должности главы СБУ. 19 июля глава государства внес в Раду проект постановления о его увольнении, в тот же день украинский парламент проголосовал за отставку. Причины увольнения Баканова названы не были. И. о. главы СБУ был назначен Василий Малюк, 7 февраля Рада утвердила его назначение на должности. Как сообщали украинские СМИ в феврале, СБУ провела служебное расследование в отношении Баканова, засекретив результаты этой проверки.