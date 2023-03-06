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1 час назад

СМИ сообщили, что экс-глава СБУ Иван Баканов находится под следствием

ТАСС

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием в связи с провалом работы спецслужбы в период, предшествовавший российской специальной военной операции, и на ее начальном этапе. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Новое время", ссылаясь на высокопоставленного представителя офиса президента Украины.

Экс-глава СБУ оказался под следствием
Фото: © commons.wikimedia.org© commons.wikimedia.org

"В офисе президента были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям полный провал", - цитирует издание слова источника.

В действиях экс-главы СБУ усмотрели преступную халатность, отмечает издание.

Представитель офиса президента сообщил, что Баканов фигурирует в уголовных делах, которое ведет Государственное бюро расследований Украины, они связаны с обстоятельствами потери Киевом контроля над рядом территорий.

Зеленский уволил ряд высокопоставленных сотрудников СБУ<br/>

17 июля прошлого года Зеленский заявил, что отстранил Баканова от должности главы СБУ. 19 июля глава государства внес в Раду проект постановления о его увольнении, в тот же день украинский парламент проголосовал за отставку. Причины увольнения Баканова названы не были. И. о. главы СБУ был назначен Василий Малюк, 7 февраля Рада утвердила его назначение на должности. Как сообщали украинские СМИ в феврале, СБУ провела служебное расследование в отношении Баканова, засекретив результаты этой проверки.

В мире,Василий Малюк,Иван Баканов,Верховная Рада,СБУ,
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