Зеленский уволил ряд высокопоставленных сотрудников СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких сотрудников Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщается на сайте главы государства.

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В частности, с должности был снят заместитель главы ведомства Александр Якушев.