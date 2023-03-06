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38 минут назад

Политолог оценил шансы Юлии Тимошенко в борьбе за власть на Украине

News.ru

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко сохраняет свой политический вес и способна включиться в борьбу за власть на предстоящих президентских выборах в стране, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Ярошенко. По его словам, она является удобной фигурой для США, поскольку способна без зазрения совести менять политическую позицию ради собственной выгоды. Эксперт считает, что Тимошенко могут использовать в том числе для того, чтобы действующий президент страны Владимир Зеленский «не расслаблялся».

Политолог оценил шансы Юлии Тимошенко в борьбе за власть на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если США захочет, чтобы она была послушным рупором, то она на это спокойно пойдет. Для любой цели — выборов ли президента или просто для того, чтобы не расслаблялся Зеленский. Думаю, для США она удобная фигура, — подчеркнул Ярошенко.

Политолог отметил, что Тимошенко очень давно находится в украинской политике. Он напомнил, что она занимала должность премьер-министра Украины и являлась лидером партии. Несмотря на то, что в настоящее время Тимошенко не при власти, она сохраняет свой потенциал в политике.

Главу украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко ранее заметили на отдыхе в Дубае, что послужило поводом поднять в Верховной раде вопрос об исключении политика из фракции и политсилы. Инициатором выступила парламентарий Марьяна Безуглая.

В мире,Марьяна Безуглая,Алексей Ярошенко,Владимир Зеленский,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,
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