Пока вы не уснули: значение Артемовска для Пентагона и превзошедшая доллар валюта

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Песков назвал ответственных за решение судьбы «Северных потоков»

Принимать решение о дальнейшей судьбе «Северных потоков» будут компания «Газпром» и акционеры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также указал на отсутствие у Кремля планов давать рекомендации по данному вопросу.

Глава Пентагона оценил значение Артемовска

Город Артемовск, скорее имеет символическое значение, чем стратегическое и оперативное, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Об этом пишет РИА Новости. При этом Остин отказался делать прогноз по поводу того, перейдет ли город окончательно под контроль российских войск и когда это может произойти.

Минский суд приговорил Тихановскую к 15 годам тюрьмы

Суд в Минске 6 марта заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает БЕЛТА. Суд признал Тихановскую виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды и розни.

Минобороны сообщило о визите Шойгу в Мариуполь

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки посетил Мариуполь в ДНР, где проверил работу военно-строительного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Министр проинспектировал работы по восстановлению инфраструктуры города. Так, он проверил готовность уже сданных в эксплуатацию зданий и посмотрел как идет работа на возводимых объектах. В частности, Шойгу показали построенные спасательный центр МЧС, медицинский центр, а также новый район жилых домов.

Соучастник убийства Дугиной признал свою вину

Один из подельников Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала Пролетарского суда Тулы.

Юань обогнал доллар на российских торгах

В минувшем месяце юаню удалось обогнать американскую валюту на российских торгах с расчетом «завтра». Так, он получил звание самой торгуемой валюты на территории РФ, сообщает «Коммерсант». Издание ссылается на данные Мосбиржи. Объем торгов юанем составил 1,48 трлн рублей – это на треть превышает значение января. До этого максимальный уровень был зафиксирован в декабре 2022 года - 0,19 трлн рублей.

Эксперт оценил новое заявление Турции по газовому хабу

На текущем этапе разработки проекта газового хаба в Турции никакого дополнительного строительства объектов там не требуется, заявление члена Совета по безопасности и внешней политике при президенте страны Чагры Эрхана о необходимости российских инвестиций в проект является элементом торга. Об этом в комментарии Рамблеру заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Производитель iPhone будет собирать автомобили

Тайваньский производитель Foxconn, который является главным производственным партнером Apple, намерен начать производство автомобилей. Об этом пишет 3DNews. К 2025 году компания планирует занять до 5% мирового рынка по контрактному производству электрокаров. В дальнейшем в планах Foxconn занять до половины рынка.

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград»

Предотвращено покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Преступники планировали взорвать его автомобиль. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

Врач оценил состояние Костомарова