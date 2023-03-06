Против Белоруссии призвали ввести санкции из-за приговора Тихановской

Польское правительство считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей за вынесенный заочно приговор находящейся за рубежом экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской и другим представителям оппозиции. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Эти показательные процессы последнего времени и очередные приговоры разным людям показывают только то, что в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях", - сказал он.

По словам Мюллера, "Польша обратилась к Евросовету, чтобы санкции, которые действуют сейчас в отношении России, расширить также и на Белоруссию". "Мы тут говорим об экономических санкциях. Мы считаем, что Белоруссия должна быть охвачена аналогичными санкциями", - пояснил он.

"Также премьер-министр Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в санкционные списки были внесены все лица, которые участвуют в показательных процессах на территории Белоруссии - прокуроры, судьи и другие", - добавил пресс-секретарь.

Минский городской суд в понедельник заочно признал Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В частности, Тихановская признана виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти.