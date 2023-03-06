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18 минут назад

Польша призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии в ответ на приговор Тихановской

ТАСС

Польское правительство считает необходимым ввести новые санкции в отношении белорусских властей за вынесенный заочно приговор находящейся за рубежом экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской и другим представителям оппозиции. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Против Белоруссии призвали ввести санкции из-за приговора Тихановской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Эти показательные процессы последнего времени и очередные приговоры разным людям показывают только то, что в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях", - сказал он.

По словам Мюллера, "Польша обратилась к Евросовету, чтобы санкции, которые действуют сейчас в отношении России, расширить также и на Белоруссию". "Мы тут говорим об экономических санкциях. Мы считаем, что Белоруссия должна быть охвачена аналогичными санкциями", - пояснил он.

"Также премьер-министр Матеуш Моравецкий по европейским каналам призвал, чтобы в санкционные списки были внесены все лица, которые участвуют в показательных процессах на территории Белоруссии - прокуроры, судьи и другие", - добавил пресс-секретарь.

Минский городской суд в понедельник заочно признал Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В частности, Тихановская признана виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти.

Минский суд приговорил Тихановскую к 15 годам тюрьмы

Проходившие с Тихановской по делу представители так называемого Координационного совета белорусской оппозиции приговорены: Павел Латушко - к 18 годам заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима, Ольга Ковалькова, Мария Мороз и Сергей Дылевский - к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

В мире,Матеуш Моравецкий,Сергей Дылевский,Павел Латушко,Петр Мюллер,Ольга Ковалькова,Мария Мороз,Светлана Тихановская,Европейский совет,ЕС,
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