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29 минут назад

В Польше увидели надвигающийся «демографический метеорит»

Lenta.ruиещё 3

Президент Института государственных финансов Польши Славомир Дудек считает, что на страну надвигается «демографический метеорит»: население быстро стареет, и вот-вот может начаться кризис. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

В Польше увидели надвигающийся «демографический метеорит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас уже наступил демографический кризис: за десятилетие численность поляков сократилась почти на два миллиона человек. Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам», — заявил о своем видении ситуации он.

Дудек считает, что для борьбы с кризисом нужно смягчить миграционную политику и стимулировать экономическую активность населения. Он сослался на один из сценариев, описанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): согласно ему, к 2050 году госдолг Польши может вырасти до 140 процентов от ВВП. Сейчас ее национальный долг составляет 55 процентов.

Ранее в Литве также спрогнозировали резкое уменьшение численности населения к 2045 году — оно может сократиться до 2 миллионов человек.

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