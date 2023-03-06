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19 минут назад

Глава Пентагона оценил значение Артемовска

Елена Прошина

Город Артемовск, скорее имеет символическое значение, чем стратегическое и оперативное, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Остин отказался делать прогноз по поводу того, перейдет ли город окончательно под контроль российских войск и когда это может произойти.

«Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений», - сказал он.

Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил ранее, что бойцы группы почти окружили город. По словам военкора Евгения Поддубного, населенный пункт находится на 40% под контролем ВС РФ.

Попытки ВСУ покинуть окруженный Артемовск попали на видео

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что котел, образованный в Артемовске, похож на тот, в который в 2015 году украинские войска попали в Дебальцево. Он добавил, что сейчас под российским контролем находится «практически все».

Испанское издание El País пишет, что военные ВСУ несут очень большие потери в городе, несмотря на то, что разместили там несколько лучших бригад. Не так давно в Артемовск в качестве подкрепления приехало сразу несколько групп ВСУ.

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