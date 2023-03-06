Глава Пентагона оценил значение Артемовска

Город Артемовск, скорее имеет символическое значение, чем стратегическое и оперативное, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Об этом пишет РИА Новости.
При этом Остин отказался делать прогноз по поводу того, перейдет ли город окончательно под контроль российских войск и когда это может произойти.
«Падение Артемовска не обязательно будет означать, что русские изменили ход сражений», - сказал он.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил ранее, что бойцы группы почти окружили город. По словам военкора Евгения Поддубного, населенный пункт находится на 40% под контролем ВС РФ.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что котел, образованный в Артемовске, похож на тот, в который в 2015 году украинские войска попали в Дебальцево. Он добавил, что сейчас под российским контролем находится «практически все».
Испанское издание El País пишет, что военные ВСУ несут очень большие потери в городе, несмотря на то, что разместили там несколько лучших бригад. Не так давно в Артемовск в качестве подкрепления приехало сразу несколько групп ВСУ.