Байден вновь споткнулся на трапе самолета

Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолету в штате Алабама. Видеозапись произошедшего публикует Sputnik.

На кадрах, размещенных изданием, Байден медленно поднимается по трапу, держась за поручень, и где-то на середине подъема спотыкается. Однако главе администрации США удается удержать равновесие, и он успешно завершает подъем.

Ранее Байден оступился и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Затем самостоятельно поднялся и пошел к люку. Перед тем, как зайти в лайнер, политик помахал провожающим. При этом общаться с репортерами он не посчитал нужным.