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1 час назад

Байден вновь споткнулся на трапе самолета

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолету в штате Алабама. Видеозапись произошедшего публикует Sputnik.

На кадрах, размещенных изданием, Байден медленно поднимается по трапу, держась за поручень, и где-то на середине подъема спотыкается. Однако главе администрации США удается удержать равновесие, и он успешно завершает подъем.

Ранее Байден оступился и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Затем самостоятельно поднялся и пошел к люку. Перед тем, как зайти в лайнер, политик помахал провожающим. При этом общаться с репортерами он не посчитал нужным.

Поведение Байдена вызвало недоумение у журналистов

Также весь мир облетели кадры того, как американский лидер трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. В свою очередь жена Байдена Джилл назвала «смехотворной» идею о проверке когнитивных способностей президента страны.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Администрация США,
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