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19 минут назад

Зеленский против военных: западные СМИ о ситуации в Артемовске

Мария Иванова

Советник украинского президента Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска. Такое развитие событий называют вероятным и западные СМИ, при этом, по их данным, Владимир Зеленский и украинские военные расходятся во мнениях по этому вопросу.

Источники немецкого таблоида Bild в Киеве рассказали, что между Зеленским и «его самым важным генералом», главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным «возник спор о Бахмутской битве».

Bild утверждает, что у Зеленского и Залужного «принципиально разные взгляды» на то, как армия должна поступать с Артемовском. По словам собеседников издания, несколько недель назад Залужный порекомендовал рассмотреть возможность отступления из Артемовска «по тактическим соображениям». Зеленский же публично называет город «крепостью» и «живой стеной».

Издание отмечает, что с Залужным согласно большинство украинских военных в Артемовске. По их мнению, отступать нужно было давно.

«Подавляющее большинство солдат не понимают, зачем город продолжают удерживать», - заявил газете украинский военный аналитик, пожелавший остаться неизвестным.

Американская газета The Wall Street Journal заявила, что отряды ЧВК Вагнера в Артемовске «изматывают украинские войска». «Смертельная схватка» ВСУ с российской ЧВК «угрожает способности Киева осуществить весеннее наступление», подчеркивает издание.

Попытки ВСУ покинуть окруженный Артемовск попали на видео

По данным WSJ, российские силы уже уничтожили несколько самых подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска.

В статье американской The New York Times отмечается, что в Киеве начали готовить украинцев к сдаче Артемовска, несмотря на заявления Зеленского. Российские войска идут на город с трех направлений, подчеркивает газета. Опрошенные NYT эксперты заявили, что отрезание жизненно важных для снабжения ВСУ дорог заставит украинские войска оставить свои позиции.

В начале января 2023 года под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар.

В Минобороны подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».

В мире,Видео,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,Александр Роднянский,
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