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26 минут назад

В Турции назвали условие для строительства газового хаба

Лера Букина

Анкара будет нуждаться в российских инвестициях – они позволят построить газовый хаб. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, передает РИА Новости.

В Турции ранее анонсировали международную встречу стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу. Она должна была состояться 14-15 февраля. Из-за землетрясений, с которыми столкнулась страна, встречу перенесли. Как писало ранее агентство, предварительная дата проведения переговоров - 22 марта.

Названы возможные поставщики газа через турецкий хаб

По словам Эрхана, приостановка вызвана тем, что после стихийного бедствия «многое изменилось в Турции». Он уточнил, что сменились «все приоритеты». Стране выгоден хаб, однако у государства нет денег на то, чтобы его возводить, отметил собеседник.

«Если у РФ есть деньги - пожалуйста, начинайте строить хаб», - заявил Эрхан, отметив, что все зависит от инвестиций.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в ходе предстоящей встречи стороны обсудят вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа. За его формирование ранее выступил президент РФ Владимир Путин.

Через хаб можно будет переместить поставки газа с поврежденных «Северных потоков». Как сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак, предполагается не только создании в Турции торговой площадки, но и развитие инфраструктуры и увеличение поставок по южному направлению.

В мире,Видео,Фатих Донмез,Александр Новак,Владимир Путин,
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