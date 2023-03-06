В Турции назвали условие для строительства газового хаба

Анкара будет нуждаться в российских инвестициях – они позволят построить газовый хаб. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, передает РИА Новости.

В Турции ранее анонсировали международную встречу стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу. Она должна была состояться 14-15 февраля. Из-за землетрясений, с которыми столкнулась страна, встречу перенесли. Как писало ранее агентство, предварительная дата проведения переговоров - 22 марта.

По словам Эрхана, приостановка вызвана тем, что после стихийного бедствия «многое изменилось в Турции». Он уточнил, что сменились «все приоритеты». Стране выгоден хаб, однако у государства нет денег на то, чтобы его возводить, отметил собеседник.

«Если у РФ есть деньги - пожалуйста, начинайте строить хаб», - заявил Эрхан, отметив, что все зависит от инвестиций.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в ходе предстоящей встречи стороны обсудят вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа. За его формирование ранее выступил президент РФ Владимир Путин.