В США представят законопроект, позволяющий Байдену запретить TikTok

Американские сенаторы представят законопроект, позволяющий президенту США Джо Байдену запрещать иностранные социальные сети, в том числе китайское приложение TikTok. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния).

"Они [соцсеть TikTok] берут данные у американцев, но не хранят их в безопасности. Что меня больше всего беспокоит насчет TikTok, так это то, что это приложение может быть инструментом пропаганды", - приводит в воскресенье телеканал CNBC слова Уорнера, который занимался разработкой законопроекта совместно с заместителем лидера республиканского меньшинства в Сенате Джоном Тьюном (от штата Южная Дакота).

По словам Уорнера, законопроект будет представлен на этой неделе.

Законодатели выступили с этой инициативой после того, как комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США на прошлой неделе поддержал законопроект, предоставляющий американскому президенту полномочия запретить любое приложение. Проект одобрили 24 конгрессмена, 16 высказались против.

Ранее Белый дом дал правительственным учреждениям США 30 дней на то, чтобы удостовериться, что на рабочих устройствах и в системах не установлено приложение TikTok. Новые правила затронут лишь рабочее оборудование, в то время как установка TikTok на личные устройства сотрудников ведомств по-прежнему разрешена. Данным приложением пользуются более 100 млн американцев.