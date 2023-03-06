Президент Чехии объяснил причину сотрудничества с Россией

Уходящий в отставку президент Чехии Милош Земан заявил, что поддерживал отношения с Россией из-за дешевых энергоресурсов, но затем российские власти «перешли красную черту». Об этом он рассказал в интервью CNN Prima NEWS.

CNN отмечает, что во время президентства Земана оппоненты резко критиковали его за сотрудничество с Китаем и Россией, которое он «стойко отстаивал».

Земан отметил, что его подход ничем не отличался от немецкого.

«Моя политика оказалась - не то чтобы я ее копировал - именно такой, как политика Германии. Политика Германии всегда была ориентирована на Россию по очень простой причине: ей нужны поставки относительно дешевого сырья. Поэтому немцы поддержали, например, газопровод «Северный поток - 2», - отметил Земан.

В то же время он подчеркнул, что после начала украинского кризиса интересы безопасности Чехии для него начали преобладать над интересами экономическими.

«Красная черта была перейдена», - заявил Земан.

Президентские полномочия Земана заканчиваются 8 марта. Через день после этого состоится инаугурация избранного президента Петра Павла - отставного генерала.