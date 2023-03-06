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1 час назад

The Times: экс-премьер Британии Джонсон представил отца на получение рыцарского титула

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил кандидатуру своего отца Стэнли на получение рыцарского титула. Об этом сообщает газета The Times.

Джонсон представил отца на получение рыцарского титула
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что бывший глава британского правительства имеет право номинировать на получение пэрства и других почетных званий тех, кого сочтет достойными. По информации издания, Джонсон выдвинул порядка 100 человек. Ранее выдвигала кандидатов Тереза Мэй, указав в перечне 60 лиц, а также Дэвид Кэмерон, включив в список 62 человека.

Однако газета сомневается, что 82-летний Стэнли Джонсон удостоится рыцарского титула, поскольку, как сообщает издание, несколько женщин обвинили его в непристойном поведении.

Уточняется, что отец бывшего премьера был депутатом Европарламента с 1979 по 1984 год. Кроме того, в разные годы он также работал в Европейской

комиссии.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что маловероятно, что он снова сделает «что-то важное в политике».

До этого бывший британский премьер-министр Джонсон говорил в интервью телеканалу «Рада», что претендует на должность генерального секретаря НАТО. Он сообщал, что у него «есть такая задумка». По мнению экс-премьера, Украина в перспективе войдет в НАТО.

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