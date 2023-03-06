Джонсон представил отца на получение рыцарского титула

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил кандидатуру своего отца Стэнли на получение рыцарского титула. Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что бывший глава британского правительства имеет право номинировать на получение пэрства и других почетных званий тех, кого сочтет достойными. По информации издания, Джонсон выдвинул порядка 100 человек. Ранее выдвигала кандидатов Тереза Мэй, указав в перечне 60 лиц, а также Дэвид Кэмерон, включив в список 62 человека.

Однако газета сомневается, что 82-летний Стэнли Джонсон удостоится рыцарского титула, поскольку, как сообщает издание, несколько женщин обвинили его в непристойном поведении.

Уточняется, что отец бывшего премьера был депутатом Европарламента с 1979 по 1984 год. Кроме того, в разные годы он также работал в Европейской

комиссии.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что маловероятно, что он снова сделает «что-то важное в политике».