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1 час назад

В Турции рассказали о необходимости инвестиций из России

Lenta.ruиещё 2

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан рассказал о необходимости инвестиций из России для строительства газового хаба в стране. Его слова передает РИА Новости.

В Турции рассказали о необходимости инвестиций из России
Фото: ТАССТАСС

По словам Эрхана, переговоры по хабу приостановились после изменения ситуации в стране из-за землетрясений. «Все приоритеты сменились», — пояснил он. Политик отметил, что принципиально Турции выгоден хаб, однако денег на его строительство у страны на данный момент нет. «Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — заявил Эрхан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике в октябре прошлого года. По словам Эрдогана, Европа сможет получать российское топливо через Турцию.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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