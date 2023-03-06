В Турции рассказали о необходимости инвестиций из России

Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан рассказал о необходимости инвестиций из России для строительства газового хаба в стране. Его слова передает РИА Новости .

По словам Эрхана, переговоры по хабу приостановились после изменения ситуации в стране из-за землетрясений. «Все приоритеты сменились», — пояснил он. Политик отметил, что принципиально Турции выгоден хаб, однако денег на его строительство у страны на данный момент нет. «Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — заявил Эрхан.