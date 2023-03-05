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19 минут назад

В Турции предсказали исход президентских выборов

Lenta.ru

Колумнист издания Hürriyet Абдулькадир Сельви предсказал исход президентских выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая этого года.

В Турции предсказали исход президентских выборов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Сельви, в кругах правящей «Партии справедливости и развития» есть «общее ощущение, что выборы обернулись в их пользу».

«Считается, что президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор», — отметил он.

Некоторые люди и вовсе считают, что исход выборов «уже предрешен». При этом большинство уверено в том, что голосование завершится в первом туре, заключил колумнист.

Эрдоган назвал дату президентских выборов в Турции

Ранее эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов заявил, что Эрдоган может победить уже в первом туре президентских выборов. Опрос исследовательского центра Areda Survey показал, что действующий турецкий президент является фаворитом предвыборной гонки.

В мире,Партия справедливости и развития,
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