В Турции предсказали исход президентских выборов

Колумнист издания Hürriyet Абдулькадир Сельви предсказал исход президентских выборов в Турции, которые запланированы на 14 мая этого года.

По словам Сельви, в кругах правящей «Партии справедливости и развития» есть «общее ощущение, что выборы обернулись в их пользу».

«Считается, что президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган будет избран с большим числом голосов, чем он получил до сих пор», — отметил он.

Некоторые люди и вовсе считают, что исход выборов «уже предрешен». При этом большинство уверено в том, что голосование завершится в первом туре, заключил колумнист.