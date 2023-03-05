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25 минут назад

Министру Израиля захотели не выдавать визу в США из-за призывов уничтожить город

Lenta.ruиещё 2

Министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу могут отказать в выдаче визы США в преддверии визита в Вашингтон — это связано с его призывами уничтожить палестинский город Хувара. Об этом сообщает Axios с ссылкой на источники.

Министру финансов Израиля захотели отказать в визе США
Фото: LentaLenta

В конце февраля, как отмечается, в Хуваре двоих жителей Израиля застрелили палестинские террористы. После случившегося Смотрич публично выступил с призывом к Израилю «стереть с лица земли» палестинский город, что вызвало реакцию американских властей.

По данным источника издания, должностные лица из Госдепартамента недавно «намекнули» израильским дипломатам, что будут рады, если Смотрич решит отменить визит в США. При этом, по словам американского чиновника, в случае, если израильский министр все-таки посетит страну, никто из администрации президента Джо Байдена не встретится с ним. В статье также подчеркнули, что Смотрич изначально не просил о встречах.

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Как отмечается, отказ в выдаче визы Смотричу станет беспрецедентным шагом в отношениях между США и Израилем.

Ранее, как стало известно, Белый дом допускал, что президент США Джо Байден может добраться до Киева на самолете.

В мире,Джозеф Байден,Госдеп США,
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