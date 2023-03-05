Министру финансов Израиля захотели отказать в визе США

Министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу могут отказать в выдаче визы США в преддверии визита в Вашингтон — это связано с его призывами уничтожить палестинский город Хувара. Об этом сообщает Axios с ссылкой на источники.

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В конце февраля, как отмечается, в Хуваре двоих жителей Израиля застрелили палестинские террористы. После случившегося Смотрич публично выступил с призывом к Израилю «стереть с лица земли» палестинский город, что вызвало реакцию американских властей.

По данным источника издания, должностные лица из Госдепартамента недавно «намекнули» израильским дипломатам, что будут рады, если Смотрич решит отменить визит в США. При этом, по словам американского чиновника, в случае, если израильский министр все-таки посетит страну, никто из администрации президента Джо Байдена не встретится с ним. В статье также подчеркнули, что Смотрич изначально не просил о встречах.

Как отмечается, отказ в выдаче визы Смотричу станет беспрецедентным шагом в отношениях между США и Израилем.