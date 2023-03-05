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1 час назад

В Швейцарии раскрыли детали антироссийского плана США

Илья Родин

Вашингтон и Брюссель желают ослабить Россию, оказывая всестороннюю поддержку Киеву, рассказал в интервью порталу Mysl Polska член Нацсовета Швейцарии Роджер Кеппель.

В Швейцарии раскрыли детали антироссийского плана США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным политика, США заинтересованы в том, чтобы поддержать Киев в военном отношении. Он добавил, что приближение Украины к Североатлантическому альянсу позволит ослабить Россию.

Кеппель уточнил, что тактика Соединенных Штатов по отношению к Москве не изменилась со времен холодной войны.

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По его мнению, эта стратегия Вашингтона обусловлена очень сильной материальной заинтересованностью. Он уточнил, что США зарабатывают на украинском конфликте большие деньги, за счет активной торговли оружием, энергоресурсами.

Аналитик подчеркнул, что Европа, вынужденная покупать у Соединенных Штатов вооружения, газ, другие ресурсы, «больше всех проиграла в этом конфликте».

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Украина является ключевым регионом для России, что вовлечение ее в альянсы и блоки является красной линией, напомнил Кеппель.

Вашингтон совершил большую ошибку, демонстративно проигнорировав предупреждения Москвы, ее просьбы, оставив без внимания вопросы региональной безопасности, полагает эксперт.

Кеппель резюмировал, что кроме дипломатических переговоров, не осталось каких-либо способов завершения противостояния на Украине.

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