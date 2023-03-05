В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
23 минуты назад

"Самый жестокий заключенный" Британии Бронсон пытается выйти по УДО

Газета.Ru

Известный своей жестокостью заключенный тюрьмы «Вудхилл» в городе Милтон-Кинс Чарльз Сальвадор, известный также как Чарльз Бронсон (настоящая фамилия Питерсон), в последний раз требует публичного рассмотрения своей заявки об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Bloomberg.

"Самый жестокий заключенный" Британии Бронсон пытается выйти по УДО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За всю историю британского права Бронсон станет вторым заключенным, чье дело будет заслушано публично.

Почти 50 лет мужчина провел в тюрьме. Впервые он был заключен под стражу в 1968 году. 11 раз преступник брал в заложники людей, в том числе губернаторов, врачей, персонал, собственного адвоката и, в 2000 году, тюремного служащего. С тех пор Совет по условно-досрочному освобождению неоднократно отказывался распорядиться о его освобождении.

Обсуждая перспективу пересмотра условно-досрочного освобождения, Бронсон заявил, что он исправился, заверял, что обратился к искусству, находясь за решеткой, и надеется, что сможет насладиться остатком своей жизни.

«У меня ужасное, неприятное, порочное, жестокое прошлое, (но) я никогда никого не убивал, я никогда не причинял вреда женщине, никогда не причинял вреда ребенку», — сказал он.

В мире,Чарльз Бронсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий