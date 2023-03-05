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39 минут назад

Глава Пентагона Остин начал свое ближневосточное турне в Иордании

Газета.Ruиещё 1

Шеф Пентагона Ллойд Остин начал свое ближневосточное турне, прибыв в воскресенье, 5 марта, в Иорданию, передает телеканал Asharq, ссылаясь на источники.

Глава Пентагона Остин начал свое ближневосточное турне в Иордании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщается, у главы Министерства обороны США намечена встреча с иорданским королем Абдаллой II.

Отмечается, что основной темой переговоров станет обсуждение деэскалации на палестинских территориях.

Как указал телеканал, Иордания стала первой страной, в которую глава Пентагона приехал в рамках своего ближневосточного турне, включающего в себя также Египет и Израиль. Подтверждение Соединенными Штатами приверженности принципам безопасности на Ближнем Востоке является главной целью его визитов.

Ранее издание Al-Monitor со ссылкой на Пентагон писало, что Остин посетит Ближний Восток в связи с усилением угрозы со стороны Ирана.

По данным этого СМИ, визит Остина в регион задуман как «сигнал уверенности». Ожидается, что глава Пентагона встретится с лидерами «нескольких ключевых стран-партнеров» и американскими военнослужащими.

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