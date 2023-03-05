В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
38 минут назад

Власти КНР ускорят процесс формирования китайской торговой державы

RT на русскомиещё 1

В КНР был опубликован правительственный доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год и проект на 2023 год, в котором говорится, что власти Китая ускорят процесс формирования китайской торговой державы.

В КНР заявили о формировании китайской торговой державы
Фото: 

Доклад был обнародован во время открытия 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня

«Необходимо ускоренными темпами продвигать процесс создания торговой державы, способствовать стабильному развитию экспорта, содействовать расширению и диверсификации международных рынков, повышать добавленную стоимость товаров», — цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что Пекин будет «активно содействовать инновационному развитию торговли». Так, в частности, китайская сторона будет интенсивно развивать такие её новые модели и формы торговли, как трансграничная электронная коммерция, поддерживать развитие зарубежных складов.

Кроме того, отмечается, что власти Китая планируют углублять реформу для упрощения таможенных процедур, обеспечивать беспрепятственную морскую логистику и авиасообщение в области грузовых перевозок.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что торговля товарами между Россией и Китаем в текущем году достигнет целевого показателя в $200 млрд и преодолеет его с большим запасом.

В мире,Игорь Моргулов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий