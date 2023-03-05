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23 минуты назад

Трамп заявил, что предупреждал Путина о жестком ответе на захват Россией какой-либо страны

Елена Прошина

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным предупреждал его, что Москва окажется под ударом, если РФ захватит какую-либо страну, сообщает «Газета.ру».

Трамп заявил, что предупреждал Путина об ответе на захват Россией какой-либо страны
Фото: ТАССТАСС

Экс-президент не сообщил, о каком ударе идет речь. Трамп отметил, что российский лидер, возможно, не поверил его словам.

Бывший глава Белого дома также заявил, что в случае переизбрания на пост президента Соединенных Штатов «изгонит поджигателей войны» и глобалистов из американского правительства.

Также Трамп заявил, что радикальное движение «Талибан» (признано террористической организацией, запрещено в России) продает оставленные в Афганистане вооружения Соединенных Штатов. Речь идет, в том числе о вертолетах Apache. Он отметил, что машины будут разобраны и скопированы.

Также бывший американский лидер сказал, что в случае своего избрания прекратит конфликт вокруг Украины за одни сутки. Политик отказался сообщить, в чем именно состоит его план, так как раскрытие деталей не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

В мире,Дональд Трамп,Владимир Путин,Талибан,
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