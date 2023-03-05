Китай дал обещание по поводу Тайваня

Пекин в текущем году будет усиленно бороться против «независимости Тайваня», сообщает РИА Новости со ссылкой на социально-экономический план развития Китая на 2023 год.
Из него следует, что власти будут содействовать воссоединению страны. КНР намерена способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать мирное воссоединение.
5 марта в Китае открылась первая сессия высшего законодательного органа государства — Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Мероприятие будет проходить до 13 числа. В работе принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. Им предстоит определить основное направление законодательной и экономической работы на год, а также избрать новое руководство КНР.
Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло после того, как в начале августа 2022 года остров посетила занимавшая тогда пост спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. В Пекине считают Тайвань одной из своих провинций. Китайские власти осудили визит, расценив этот шаг Вашингтона как поддержку тайваньского сепаратизма. После этого Китай провел масштабные военные маневры.