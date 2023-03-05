В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
52 минуты назад

Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня

Елена Прошина

Пекин в текущем году будет усиленно бороться против «независимости Тайваня», сообщает РИА Новости со ссылкой на социально-экономический план развития Китая на 2023 год.

Китай дал обещание по поводу Тайваня
Фото: ТАССТАСС

Из него следует, что власти будут содействовать воссоединению страны. КНР намерена способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать мирное воссоединение.

5 марта в Китае открылась первая сессия высшего законодательного органа государства — Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Мероприятие будет проходить до 13 числа. В работе принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны. Им предстоит определить основное направление законодательной и экономической работы на год, а также избрать новое руководство КНР.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло после того, как в начале августа 2022 года остров посетила занимавшая тогда пост спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. В Пекине считают Тайвань одной из своих провинций. Китайские власти осудили визит, расценив этот шаг Вашингтона как поддержку тайваньского сепаратизма. После этого Китай провел масштабные военные маневры.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий