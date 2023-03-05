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7 минут назад

В штате Огайо сошел с рельсов еще один поезд

Lenta.ruиещё 8

Еще один поезд железнодорожной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк в американском штате Огайо. Местных жителей призывают не приближаться к месту происшествия, передает телеканал NBC Chicago.

В США сошел с рельсов еще один поезд
Фото: Depositphotos Depositphotos

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кларк попросило жителей в радиусе 1 000 футов — порядка 305 метров — от схода поезда с рельсов найти безопасное место и укрыться там «в целях предосторожности».

На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарно-спасательного подразделения. Сотрудники Norfolk Southern также выехали к месту сходу поезда, чтобы начать работы по очистке территории. По данным представителя компании, с рельсов сошли около 20 вагонов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Химическая авария в Огайо произошла 5 февраля. Перевозивший химические вещества поезд сошел с рельсов и загорелся. Жителей Восточной Палестины эвакуировали. Позже американские экоактивисты заявили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП. Согласно их версии, химические вещества могут распространяться в воде и воздухе.

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