В Венгрии заявили о не решенном вопросе о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии не считают вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО уже решенным. Об этом заявил в субботу спикер венгерского парламента Ласло Кёвер.

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Он сообщил, что 7 и 8 марта парламентская делегация из Будапешта посетит Хельсинки и Стокгольм, чтобы прояснить спорные вопросы со своими коллегами из Финляндии и Швеции "до того, как Государственное собрание проведет голосование по поводу вступления этих стран в НАТО". "Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически", - сказал Кёвер в интервью новостному каналу венгерского телевидения.

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Спикер напомнил, что депутаты недовольны тем, что в последние годы политики из Финляндии и Швеции подвергали нападкам Венгрию с трибуны Евросоюза, необоснованно обвиняя ее в нарушении демократических норм и принципа верховенства права. По словам Кёвера, эти люди "вели себя по отношению к Венгрии в такой манере, которая могла бы показаться грубой даже по отношению к врагу", а теперь просят у нее поддержки.

"Они не имеют права высказываться о внутренней политике Венгрии и давать ей оценку", - считает спикер. По его словам, если Финляндия и Швеция хотят присоединиться к Североатлантическому альянсу, то для этого они должны пользоваться доверием, а его-то они "основательно подорвали", и поэтому "необходимо прояснить вопрос о том, что будет дальше".

Позиция ФИДЕС

Депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", обладающей большинством мест в Государственном собрании, ранее сообщили, что поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, "но этому должно предшествовать урегулирование спора", и именно с этой целью парламентская делегация отправится в Хельсинки и Стокгольм. В заявлении фракции ФИДЕС, принятом 1 марта, отмечается, что в последние годы политики из двух северных стран "бесчисленное количество раз оскорбляли и необоснованно обвиняли" Венгрию, которая "заслуживает большего уважения".

Младшие партнеры ФИДЕС - христианские демократы - поддержали вступление двух новых членов в Североатлантический альянс с теми же оговорками. В ходе дебатов по этому вопросу, начавшихся в парламенте Венгрии, представители всех основных оппозиционных партий, включая "Демократическую коалицию" и социалистов, также выступили за прием Финляндии и Швеции в НАТО. Против высказались только шесть депутатов от националистической партии "Наша родина", но ввиду малочисленности этой фракции повлиять на исход голосования она не сможет.

Депутаты от правящей коалиции сообщили, что направление делегации в Хельсинки и Стокгольм не изменит порядок рассмотрения заявок двух северных стран. Дискуссии в венгерском парламенте на эту тему начались 1 марта, а на голосование по закону отводится четыре недели. Ожидается, что оно состоится в период с 20 марта.

Президент Венгрии Каталин Новак и правительство страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном поддержали прием Финляндии и Швеции в НАТО. Законопроект о ратификации протоколов об их присоединении к Североатлантическому договору внес в парламент глава МИД Петер Сийярто.