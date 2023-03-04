Германии предсказали дефицит электроэнергии

ФРГ может столкнуться с дефицитом электроэнергии в ближайшие несколько лет. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на исследование консалтинговой компании McKinsey.

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Эксперты заявили, что Германии грозит дефицит электроэнергии к 2025 году. Они отметили, что потребление электричества в стране растет, при этом надежные электростанции со временем закрываются. «Поэтому Германия вскоре уже не сможет самостоятельно покрывать пиковые нагрузки», — отмечается в публикации.

Согласно прогнозу McKinsey, Германия скоро перестанет закрывать свои потребности в электроэнергии собственными ресурсами во время пиковых нагрузок.

«Согласно этим расчетам, уже в 2025 году существует угроза дефицита предложения [электроэнергии] в размере 4 гигаватт, который к 2030 году вырастет до 30 гигаватт», — подчеркивает газета.

Авторы материала объяснили, что мощность в 30 гигаватт соответствует порядка 30 крупным тепловым электростанциям. Предполагается, что в 2030 году перебои в снабжении возникнут немного менее 100 раз, при этом наиболее продолжительная фаза может сохраняться около 21 часа.