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22 минуты назад

Поведение Байдена вызвало недоумение у журналистов

Илья Родин

Странное поведение главы США Джо Байдена привлекло внимание журналистов западных изданий. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что на распространившихся в интернете видео, Байден подходит к журналистам, внимательно, не перебивая, выслушивает их вопросы по внутренней и международной повестке, разворачивается и молча уходит к вертолету.

Автор статьи Стивен Нельсон пояснил, что представители СМИ попросили президента Соединенных Штатов прокомментировать в том числе и историю с COVID-19.

Байдену удалили злокачественное образование

Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз споткнулся на трапе самолета. После падения политик помахал рукой польским официальным лицам и журналистам. Вместе с тем, ответить на вопросы репортеров он не пожелал.

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