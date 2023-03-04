Поведение Байдена вызвало недоумение у журналистов

Странное поведение главы США Джо Байдена привлекло внимание журналистов западных изданий. Об этом пишет New York Post.
Отмечается, что на распространившихся в интернете видео, Байден подходит к журналистам, внимательно, не перебивая, выслушивает их вопросы по внутренней и международной повестке, разворачивается и молча уходит к вертолету.
Автор статьи Стивен Нельсон пояснил, что представители СМИ попросили президента Соединенных Штатов прокомментировать в том числе и историю с COVID-19.
Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз споткнулся на трапе самолета. После падения политик помахал рукой польским официальным лицам и журналистам. Вместе с тем, ответить на вопросы репортеров он не пожелал.